12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Tolga'nın intikam planı ne? Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanal Güzel ve Çirkin ile yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Kardeşlerim heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışına yer verdik. 12:30'da Maraşlı ekranlarda olurken hemen ardından Kuruluş Osman yayınlanıyor. Akşam ise Kardeşlerim dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle ATV ekranlarında oluyor... 12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Güzel ve Çirkin 12:30 Maraşlı 15:30 Kuruluş Osman 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber 20:00 Kardeşlerim atvatv yayın akışı