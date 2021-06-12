12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından Arda'nın Mutfağı yayınlanıyor. Akşam ise Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

A+ A-

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akış merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne yeni dizi Aşkın Tarifi'nin ilk bölüm tekrarıyla başlayan kanal hemen ardından Konuştukça'yı yayınlıyor. Akşam ise Harry Potter ve Felsefe Taşı ekranlarda oluyor... 12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 05:30 Aşkın Tarifi 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Aşkın Tarifi 16:15 Sadakatsiz 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı 23:15 Camdaki Kız kanal d yayın akışıKanal D