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12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından Arda'nın Mutfağı yayınlanıyor. Akşam ise Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akış merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne yeni dizi Aşkın Tarifi'nin ilk bölüm tekrarıyla başlayan kanal hemen ardından Konuştukça'yı yayınlıyor. Akşam ise Harry Potter ve Felsefe Taşı ekranlarda oluyor...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

05:30 Aşkın Tarifi

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Aşkın Tarifi

16:15 Sadakatsiz 

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı

23:15 Camdaki Kız

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