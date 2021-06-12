12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından Arda'nın Mutfağı yayınlanıyor. Akşam ise Harry Potter ve Felsefe Taşı Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akış merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 12 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne yeni dizi Aşkın Tarifi'nin ilk bölüm tekrarıyla başlayan kanal hemen ardından Konuştukça'yı yayınlıyor. Akşam ise Harry Potter ve Felsefe Taşı ekranlarda oluyor...
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
05:30 Aşkın Tarifi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız