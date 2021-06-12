12 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Yeni Gelin dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV 14:30'da Sevcan’la Lezzet Yolunda programını yayınlarken hemen ardından yeni dizi Cam Tavanlar'ın ilk bölümü tekrar izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show ekranlarda oluyor. İşte 12 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Cam Tavanlar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show