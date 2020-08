Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayı 31 Ağustos tarihinde başlıyor. Aşure zamanı olarak da bilinen ve Aleviler tarafından 12 İmamlar orucunun tutulduğu bu dönemde neler yapılmalı, neler yenmemeli? 12 İmamlar orucu ne zaman başlıyor? Kaç gün sürüyor? Oruç açma saati kaç? İşte detaylar...

12 İMAMLAR ORUCU NEDİR? NEDEN TUTULUR?

İslamiyette Müslümanların büyük bir kısmını oluşturan Alevilerin tuttuğu oruç olan 12 İmamlar orucu, İmam Hüseyin'i anmak amacıyla Aleviler tarafından matem günü olarak belirlenmiştir. Hz. Hüseyin'in Yezid askerleri tarafından Kerbela'da günlerce aç ve susuz bırakılması ve ardından başı kesilerek öldürülmesi üzerine Aleviler tarafından Muharrem ayının ilk 12 günü matem günü olarak ilan edilmiştir. Bu 12 günde oruç ve yas tutan Aleviler, İmam Hüseyin'in Kerbela'daki direncini anarken bir yandan da Yezid'in Hz. Hüseyin ve ailesine yaptığı vahşeti kınar.

12 İMAMLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR? KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUYOR?

Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren günler sayılmaya başlanır. 20. günün akşamında Muharrem ayı için niyet edilerek oruç başlamış olur. Niyetin ardından gün doğumu ile gün batımı arasında geçen sürede hiçbir yiyecek ve içecek tüketilmez. Gün batımı ile yapılan iftarla birlikte oruç açılır. Muharrem orucunun on ikinci gününün sonunda On iki İmamların ve bu yolda şehit düşen bütün canların anısına on iki çeşit (daha fazla olabilir ama az olmamalı) gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o seneki Muharrem Orucu bitirilir.

ORUÇ AÇMA SAATİ KAÇ?

Gün doğumuyla tutulmaya başlanan oruç, gün batımıyla noktalanır. Hz. Muhammed, Muharrem ayının 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu zamanda aşure pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi eylemlerin de sevap kazandırdığına inanılır.

MUHARREM AYINDA NELER YENMEZ?

10 Ekim 680 tarihinde Yezid tarafından aç ve susuz bırakılmasının ardından beraberindeki 71 kişiyle birlikte şehit edilen İmam Hüseyin'i anmak için tutulan 12 günlük oruç süresince;

ET yenilmez.

SU içilmez.

KURBAN kesilmez.

Düğün, nişan, sünnet ve benzeri TÖRENLER YAPILMAZ.

Not: Aleviler bu dönemde vücuttaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla ayran, soda, gazoz gibi içecekler tüketir fakat İmam Hüseyin ve beraberindekiler şehit edilmeden önce uzun süre aç ve susuz bırakıldıkları için saf su içmezler, iftar sofralarını gösterişten uzak hazırlamaya özen gösterirler ve sadece karınlarını doyuracak kadar yemek tüketirler.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabalar ziyaret edilmeli, gönülleri alınmalıdır.

* Sadaka vermek her sünnettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çevredeki kişilere selam verilmelidir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çocuklar sevindirilmelidir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusul abdesti alınmalıdır. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenilmelidir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)