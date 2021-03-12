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  3. 12 Mart Hava Durumu | Doğu illerine sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!

12 Mart Hava Durumu | Doğu illerine sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu illerinde sağanak ve karla karışık yağmur görülürken diğer illerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de 5 ila 12 derece azalması bekleniyor.

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12 Mart 2021 Cuma 08:40
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