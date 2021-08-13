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13 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Bir Zamanlar Çukurova dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise sevilen dizi Baş Belası yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı...

13 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da yerli sinema Senş Seven Ölsün verilirken, akşam ise Baş Belası ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Unutma (Yerli Sinema)

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

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