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13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!

13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri izleyiciyle buluşuyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Hollywood in Vienna 'Danny Elfman' ekrana geliyor. Akşam LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT 2 ekranlarında oluyor.

13 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Sarayın Lezzetleri

05:30 Pera Konserleri

06:10 Kısa Bir Ara

06:30 Hayat Sanat

07:00 Aramızda Müzik Var

07:50 Renkler

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Opera Dünyası

10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:30 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman'

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30 Yeryüzleri

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:45 Fotoğraflar

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Muasır

20:00 LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri (LA Opening Gala:John Williams Celebration)  

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