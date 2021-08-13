13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de! 13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri izleyiciyle buluşuyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Hollywood in Vienna 'Danny Elfman' ekrana geliyor. Akşam LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT 2 ekranlarında oluyor. 13 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Sarayın Lezzetleri 05:30 Pera Konserleri 06:10 Kısa Bir Ara 06:30 Hayat Sanat 07:00 Aramızda Müzik Var 07:50 Renkler 08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 09:00 Eskici 09:30 Opera Dünyası 10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 10:30 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman' 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30 Yeryüzleri 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Sinema + 17:45 Fotoğraflar 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Muasır 20:00 LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri (LA Opening Gala:John Williams Celebration) trt2yayın akışı