13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT2'de!
13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Aramızda Müzik Var ekrana gelirken 08.00''da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri izleyiciyle buluşuyor. İşte 13 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Hollywood in Vienna 'Danny Elfman' ekrana geliyor. Akşam LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri TRT 2 ekranlarında oluyor.
13 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Sarayın Lezzetleri
05:30 Pera Konserleri
06:10 Kısa Bir Ara
06:30 Hayat Sanat
07:00 Aramızda Müzik Var
07:50 Renkler
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Opera Dünyası
10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:30 Hollywood in Vienna 'Danny Elfman'
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30 Yeryüzleri
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:45 Fotoğraflar
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Muasır
20:00 LA Filarmoni Orkestrası 2014 Açılış Konseri (LA Opening Gala:John Williams Celebration)