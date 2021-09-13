13 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Hercai dizisiyle güne başlayan kanal, 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ekranlara getiriyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. 16:20'de Esra Erol'da ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 13 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı... 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 06:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm) atvBugünyayın akışı