13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.15'da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.30'da Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.05'de Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın özlenen dizisi Gönül Dağı yayınlanıyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.30 saatlerinde Benim Adım Melek ekranlarda olurken 16.05'de Teşkilat eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:10 Tövbeler Olsun 09:20 Kalk Gidelim 12:30 Benim Adım Melek 16:05 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı) 23:55 Dünya Hali (Altyazılı) trt1yayın akışı