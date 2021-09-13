13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Yeryüzleri ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Yeryüzleri yayınlanırken 09:00'da Opera Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardındanSarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 İzler Suretler 05:20 Destansı Kareler 05:30 Anadolu Arkeolojisi 06:00 Murat Boncuk'la Atölye 06:30 Eskici 07:00 Yeryüzleri 07:15 Geri Dönüşen Sanat 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat - Kolaj 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 14:00 Sinema + 14:40 Dünya Müzik Gelenekleri 15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 16:00 Eskici 16:30 Kelimeler ve Şeyler 17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle) 17:45 Geri Dönüşen Sanat 18:00 Hayat Sanat 18:30 Bizim Resmimiz 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Belgesel: Para 20:00 Mim 21:00 Düşüncenin Seyir Defteri 22:00 Yabancı Sinema: 39 Basamak (The 39 Steps) 23:40 Türkiye Atlası 23:50 Fotoğraflar 00:00 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major) yayın akışıBugün TVtrt2Bugün