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  3. 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Yeryüzleri ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Yeryüzleri yayınlanırken 09:00'da Opera Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardındanSarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 İzler Suretler

05:20 Destansı Kareler

05:30 Anadolu Arkeolojisi

06:00 Murat Boncuk'la Atölye

06:30 Eskici

07:00 Yeryüzleri

07:15 Geri Dönüşen Sanat

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Sinema +

14:40 Dünya Müzik Gelenekleri

15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

16:00 Eskici

16:30 Kelimeler ve Şeyler

17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:45 Geri Dönüşen Sanat

18:00 Hayat Sanat

18:30 Bizim Resmimiz

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Belgesel: Para

20:00 Mim

21:00 Düşüncenin Seyir Defteri

22:00 Yabancı Sinema: 39 Basamak (The 39 Steps)

23:40 Türkiye Atlası

23:50 Fotoğraflar

00:00 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)  

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