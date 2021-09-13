13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Yeryüzleri ekranda olurken 10:00'da Koleksiyoner TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.00'da Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Yeryüzleri yayınlanırken 09:00'da Opera Dünyası ekranlarda oluyor. Hemen ardındanSarayın Lezzetleri yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 İzler Suretler
05:20 Destansı Kareler
05:30 Anadolu Arkeolojisi
06:00 Murat Boncuk'la Atölye
06:30 Eskici
07:00 Yeryüzleri
07:15 Geri Dönüşen Sanat
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Sinema +
14:40 Dünya Müzik Gelenekleri
15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
16:00 Eskici
16:30 Kelimeler ve Şeyler
17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
17:45 Geri Dönüşen Sanat
18:00 Hayat Sanat
18:30 Bizim Resmimiz
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Belgesel: Para
20:00 Mim
21:00 Düşüncenin Seyir Defteri
22:00 Yabancı Sinema: 39 Basamak (The 39 Steps)
23:40 Türkiye Atlası
23:50 Fotoğraflar
00:00 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)