TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 13 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:10 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:05 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:55 Dünya Hali (Altyazılı)

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 İzler Suretler

05:20 Destansı Kareler

05:30 Anadolu Arkeolojisi

06:00 Murat Boncuk'la Atölye

06:30 Eskici

07:00 Yeryüzleri

07:15 Geri Dönüşen Sanat

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Sinema +

14:40 Dünya Müzik Gelenekleri

15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

16:00 Eskici

16:30 Kelimeler ve Şeyler

17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:45 Geri Dönüşen Sanat

18:00 Hayat Sanat

18:30 Bizim Resmimiz

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Belgesel: Para

20:00 Mim

21:00 Düşüncenin Seyir Defteri

22:00 Yabancı Sinema: 39 Basamak (The 39 Steps)

23:40 Türkiye Atlası

23:50 Fotoğraflar

00:00 Tonkünstler Orkestrası - Mahler 5. Senfoni (Mahler Symphony No 5 in C Sharp Major)

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Paylaş Benimle

13.45 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elme (Yeni Sezon)

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)