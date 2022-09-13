13 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

13 EYLÜL 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

13 EYLÜL SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Buz Devri 5

13 EYLÜL SALI TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

13 EYLÜL SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

13 EYLÜL SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

13 EYLÜL SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Küçük Gün Işığı

13 EYLÜL SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:30 Şef Kapımda

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

13 EYLÜL SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Yedi Numara

08:30 Benim Adım Melek (Altyazılı)

12:00 Anadolu'da Yaşam (Altyazılı)

13:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:25 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)