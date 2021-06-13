13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09:45'te Magazin D Pazar ekranlarda olurken hemen ardından Arka Sokaklar yayınlanıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 sezon finali ile Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akış merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne 06:45'te Geniş Aile dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Konuştukça'yı yayınlıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 sezon finali ile ekranlarda oluyor...
13 HAZİRAN 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arka Sokaklar
15:30 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Cenaze İşleri
03:30 5n1k
04:15 Bodrum Masalı