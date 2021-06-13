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13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09:45'te Magazin D Pazar ekranlarda olurken hemen ardından Arka Sokaklar yayınlanıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 sezon finali ile Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D yayın akış merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne 06:45'te Geniş Aile dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Konuştukça'yı yayınlıyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 sezon finali ile ekranlarda oluyor...

13 HAZİRAN 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arka Sokaklar

15:30 Aşkın Tarifi

16:15 Sadakatsiz 

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Cenaze İşleri

03:30 5n1k

04:15 Bodrum Masalı

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