13 Nisan 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Baraj" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı...
13 Nisan 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı...
FOX TV 13 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dostumun Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ
Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir’in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir’le yakınlaşmasının sebebi nedir?
Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’i de alıp Halit’in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?
(KAYNAK: FOX TV)