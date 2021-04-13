13 Nisan 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

13 Nisan 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

FOX TV 13 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dostumun Dünyası

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir’in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir’le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’i de alıp Halit’in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

(KAYNAK: FOX TV)