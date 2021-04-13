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13 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Adalet Birliği Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Adalet Birliği" seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

13 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Adalet Birliği Star'da

STAR TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Adalet Birliği" adlı yabancı sinema izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

13 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Adalet Birliği Star'da

STAR TV 13 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Adalet Birliği
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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