14 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin bugünkü yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan kanalda akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? 06.00'da Yeni Gelin ile güne başlayan kanalda hemen ardından Cumartesi Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. 16.30'da İbo ile Güllüşah ekranlarda olurken akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de yerini alıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tarkan
16.30 İbo ile Güllüşah
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show