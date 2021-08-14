14 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? 06.00'da Yeni Gelin ile güne başlayan kanalda hemen ardından Cumartesi Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. 16.30'da İbo ile Güllüşah ekranlarda olurken akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de yerini alıyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tarkan

16.30 İbo ile Güllüşah

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show