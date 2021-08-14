14 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Power Rangers Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? Sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. Güne Medcezir dizisini yayınlayarak başlayan Star TV'de saat 10.45'te Bir Demet Tiyatro ekrana geliyor. Akşam ise yabancı sinema Power Rangers Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Medcezir

08.15 Çizgi Film Kuşağı

08.45 Kaçak Gelinler

10.45 Bir Demet Tiyatro

12.45 Erkenci Kuş

15.15 En Güzel Bölüm

15.30 Ada Masalı

18.45 Star Haber

20.00 Power Rangers

22.30 Power Rangers