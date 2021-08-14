14 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Power Rangers Star TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Medcezir dizisiyle güne başlayan Star TV'de akşam yabancı sinema Power Rangers izleyici karşısına çıkıyor. İşte 4 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? Sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 4 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. Güne Medcezir dizisini yayınlayarak başlayan Star TV'de saat 10.45'te Bir Demet Tiyatro ekrana geliyor. Akşam ise yabancı sinema Power Rangers Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Medcezir
08.15 Çizgi Film Kuşağı
08.45 Kaçak Gelinler
10.45 Bir Demet Tiyatro
12.45 Erkenci Kuş
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Ada Masalı
18.45 Star Haber
20.00 Power Rangers
22.30 Power Rangers