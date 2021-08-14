14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Görevimiz Tehlike 4 TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. İmparatoriçe Ki ile güne başlayan kanal akşam yabancı sinema Görevimiz Tehlike 4'ü ekrana veriyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Yeşil Deniz yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" ekrana geliyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.15 İmparatoriçe Ki
07.45 Yeşil Deniz
10.35 Yedi Numara
12.40 Dünya Hali
15.05 Seksenler
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4"
22.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi