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14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Görevimiz Tehlike 4 TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. İmparatoriçe Ki ile güne başlayan kanal akşam yabancı sinema Görevimiz Tehlike 4'ü ekrana veriyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Görevimiz Tehlike 4 TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanal hemen ardından Yeşil Deniz yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4"  ekrana geliyor. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04.15 İmparatoriçe Ki

07.45 Yeşil Deniz

10.35 Yedi Numara

12.40 Dünya Hali 

15.05 Seksenler

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber 

20.00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" 

22.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

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