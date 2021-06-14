14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor! Aşkın Tarifi Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanal 13:15'te Gelinim Mutfakta'yı yayınlarken akşam yeni dizi Aşkın Tarifi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:15'te sevilen program Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çeken dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor... 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Aşkın Tarifi 22:45 Aşkın Tarifi Kanal Dkanal d yayın akışı