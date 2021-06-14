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  3. 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor! Aşkın Tarifi Kanal D'de

14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor! Aşkın Tarifi Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanal 13:15'te Gelinim Mutfakta'yı yayınlarken akşam yeni dizi Aşkın Tarifi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor! Aşkın Tarifi Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 14 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:15'te sevilen program Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çeken dizi Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor...

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

22:45 Aşkın Tarifi

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