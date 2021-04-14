14 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Masumiyet" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
14 Nisan 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Masumiyet" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
FOX TV 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ
Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur.
Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir. İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.
(KAYNAK: FOX TV)