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14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı 2022? Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde vatandaşların en çok uğradığı işyerlerinden olan çiçekçilerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı 2022? Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor?

14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı 2022? Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor?

14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? konusu sevgilisi olanlar tarafından merak edildi. Çiçekçilerin yoğun olduğu bu günde hizmetlerin devam edip etmediği merak konusu oldu. Haberimizde, Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarına yer verdik...

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14 ŞUBAT'TA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Çiçekçiler 14 Şubat 2022 Pazartesi günü 10.00'da hizmete başlayıp, 00.00'da sona erdirecekler. Bu esnaflara göre değişiklik gösterse de, online alışveriş yapmak isteyenler 24 saat boyunca çiçeklerini sevdikleri için sipariş edebilirler.

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ÇİÇEKÇİLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? ÇİÇEKÇİLER KAÇTA KAPANIYOR?

Bakanlığın genelgesine göre çiçekçiler 14 Şubat Pazartesi günlerinde saat 10.00'da açılacak,00.00'da ise kapanacak. Bu süre içinde saat  10.00­-17.00 arası  iş yerinden ve evlere servis,  10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

 

Tayfun Altuntaş
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