15 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Umudumuz Şaban FOX TV'de
FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı sevilen yerli film Umudumuz Şaban ekrana veriliyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda hemen ardından Aslan Bacanak ekranlarda oluyor. Akşam ise Umudumuz Şaban filmi FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Güler misin Ağlar mısın?
13:00 Bay Yanlış
14:15 Şevkat Yerimdar
16:45 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Umudumuz Şaban