15 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Umudumuz Şaban FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda hemen ardından Aslan Bacanak ekranlarda oluyor. Akşam ise Umudumuz Şaban filmi FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Güler misin Ağlar mısın?

13:00 Bay Yanlış

14:15 Şevkat Yerimdar

16:45 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Umudumuz Şaban