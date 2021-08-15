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15 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Mandıra Filozofu Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Konuştukça ile başlayan kanalda akşam Mandıra Filozofu İstanbul ekranlarda oluyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

15 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Mandıra Filozofu Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 15 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışına yer verdik. Konuştukça ile güne başlayan kanala saat 14.00'da Kod Adı: Olympus'u ekrana veriyor. Akşam ise oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak olan film Mandıra Filozofu İstanbul filmi Kanal D ekranlarında oluyor...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Kod Adı: Olympus

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

 

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