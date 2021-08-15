15 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Yerli Sinema: Tokatçı Show TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan kanalda akşam başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı Tokatçı filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

Show TV'de bugün ne var? Yeni Gelin ile güne başlayan kanal hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Tokatçı Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı... 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Tarkan Güçlü Kahraman 16:30 Beyoğlu Güzeli 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Tokatçı 23:15 Pompeii