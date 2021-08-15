15 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar izleyici karşısına çıkıyor....
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 06.45'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12:25'te Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45Yeşil Deniz
09:25Diriliş "Ertuğrul"
12:25Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:40Dünya Hali (Altyazılı)
16:00Teşkilat (Altyazılı)
19:00Ana Haber (Canlı)
20:00Seneye Bu Zamanlar
22:303'Te 3