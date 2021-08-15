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15 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar izleyici karşısına çıkıyor....

15 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 06.45'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12:25'te Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise  Seneye Bu Zamanlar TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45Yeşil Deniz

09:25Diriliş "Ertuğrul"

12:25Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:40Dünya Hali (Altyazılı)

16:00Teşkilat (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Seneye Bu Zamanlar

22:303'Te 3

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