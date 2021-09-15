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15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kardeşlerim ATV'de

ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen sonrasında ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyiciyle buluşturuyor. Akşam Kardeşlerim dizisi ekranlara geliyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kardeşlerim ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Müge anlı ile Tatlı Serti' ekrana veriyor.  Saat 14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranlarda olurken, 16.20'de Esra Erol'da programı sevenleriyle buluşuyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Kardeşlerim tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Eylül  2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim (Tekrar)

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