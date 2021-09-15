Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 15 Eylül 2021 Çarşamba | Akrepler ilişkinize odaklanmalısınız, Balıklar kafanızın içindeki sorulara yanıt bulmalısınız! İşte diğer burçlar...Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kardeşlerim ATV'de15 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Aşk Tesadüfleri Sever 2ilk kez Kanal D'de !15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Star TV'deCinsel içerikli mesajlar Pelin Öztekin'i çıldırttı: İfşa etti!Damadın kendisine aşık olduğunu öğrenen kayınvalideden kızına çarpıcı itiraf: ''Kızım kocan bana âşık, boşan bu adamdan!''15 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Yasak Elma tekrar bölümüyle Fox TV'de15 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Kartal, Alman devinin karşısında15 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Star TV'de

15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen film Organize İşler 2: Sazan Sarmalı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

15 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT