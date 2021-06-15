15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol’da programı ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 199. bölümüyle sezona ara veriyor...
15 HAZİRAN 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz