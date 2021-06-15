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15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı...

15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Esra Erol’da programı ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 199. bölümüyle sezona ara veriyor...

15 HAZİRAN 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 

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