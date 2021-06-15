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15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı | Merakla beklenen dizi Ada Masalı ilk bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan kanada akşam meraka beklenen yeni dizi Ada Masalı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İte 15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı...

15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı | Merakla beklenen dizi Ada Masalı ilk bölümüyle Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13:15'te Gerçeğin Peşinde izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi izleyiciyle buluşuyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı...

15 HAZİRAN 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

22:30 Ada Masalı

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