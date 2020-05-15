İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında orucun ilk günü bu yıl 24 nisanda başladı. Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerden tutulacak oruçlar için her gün iftar vakti merak ediliyor.

Adanalılar tarafından ''15 Mayıs 2020 Adana iftar vakti? Adana iftar saati kaçta? Ezan kaçta okunuyor? '' soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları.. Herkese Hayırlı Ramazanlar..

15 MAYIS 2020 ADANA İFTAR SAATİ KAÇTA ?

Adana İftar Vakti: 19:47

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gerçekleştirilmesinden dolayı ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bayramda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelirse haberde yer alacak.

BAYRAMDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI OLACAK?

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; AK Parti’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Müslüman alemi için eşsiz öneme sahip olan Ramazan ayında oruç tutmakla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır." Ayrıca iftar saati edilen duanın Allah katından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini bildirir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.