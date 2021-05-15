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15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı | Recep İvedik 4 Kanal D'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Magazin D Cumartesi" programı var. Akşam kuşağında ise Recep İvedik 4 Kanal D'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı | Recep İvedik 4 Kanal D'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D'de bugün hangi programlar var? Kanal D'de gündüz kuşağında "Magazin D Cumartesi" programı yayınlanacak. Hemen ardından "Arda'nın Mutfağı" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Recep İvedik 4 Kanal D'de...15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı | Recep İvedik 4 yeni bölümüyle Kanal D'de

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Camdaki Kız
16.00 Coco 
19.00 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 4 

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