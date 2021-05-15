15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV'de
15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Show TV'de bugün gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" magazin programı var. Akşam kuşağında ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV'de...
15 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar var? gündüz "Cumartesi Sürprizi" magazin programı ekranlarda olacak. Akşam 20.00'da ise sevilen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" Show TV'de...
15 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.15 Alev Alev
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Mavi Boncuk 'Türk Filmi'
16.15 İbo İle Güllüşah 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'