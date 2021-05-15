15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da

15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Start TV'de bugün hangi programlar var? "Burcu ile Hafta sonu" programı yayınlanacak. Ardından "Vahe ile evdeki mutluluk" izleyiciyle buluşacak. Akşam ise sevilen program İbo Show Star TV'de olacak.

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI

09.30 Cocomelon

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Çok Filim Hareketler Bunlar 'Türk Filmi'

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show