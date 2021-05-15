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15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da

15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı araştırılıyor. Star TV'de bugün gündüz kuşağında Burcu ile hafta sonu programı var. Akşam kuşağında ise İbo Show Star TV'de...

15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da

15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Start TV'de bugün hangi programlar var? "Burcu ile Hafta sonu" programı yayınlanacak. Ardından "Vahe ile evdeki mutluluk" izleyiciyle buluşacak. Akşam ise sevilen program İbo Show Star TV'de olacak. 

15 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show TV'de

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI

09.30 Cocomelon
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Çok Filim Hareketler Bunlar 'Türk Filmi'
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show

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