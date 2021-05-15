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  3. 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı TRT1'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı TRT1'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı araştırılıyor. TRT1 ekranlarında Gündüz kuşağında "Anneler Stüdyo" programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise fenomen dizi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle TRT1'de...

15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı TRT1'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Anneler Stüdyo" ekranlarda olacak. Akşam ise ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı TRT1'de...

15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı TRT1'de

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

08.40 Gönül Dağı
11.40 Anneler Stüdyo
13.30 Masumlar Apartmanı
16.15 Teşkilat
19.00 Ana haber
20.00 Gönül Dağı

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