15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta
İnternet kullanıcıları tarafından 15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yani Bir Gün" programı yer alırken akşam kuşağında Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta seyirciyle buluşacak.
8 Nisan 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Çağla ile Yani Bir Gün" programı yayınlanırken ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" ekranlara gelecek. Akşam saatlerinde ise Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta yayınlanacak.
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ferman sol eliyle cerrahlığa geri dönmek konusunda kararlıdır fakat Vuslat onun yerine birini çoktan bulmuştur. Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Ali, vakayı Muhsin'den önce çözmeye karar verir. Bunun sonucunda Ai ve Muhsin, herkesi şaşkınlığa uğratan bir rekabetin içine girer.
(FOX TV)