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15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

İnternet kullanıcıları tarafından 15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yani Bir Gün" programı yer alırken akşam kuşağında Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta seyirciyle buluşacak.

15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

8 Nisan 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Çağla ile Yani Bir Gün" programı yayınlanırken ardından "Zuhal Topal'la Sofrada" ekranlara gelecek. Akşam saatlerinde ise Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta yayınlanacak.

15 NİSAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX ta

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferman sol eliyle cerrahlığa geri dönmek konusunda kararlıdır fakat Vuslat onun yerine birini çoktan bulmuştur. Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düşer. Ali, vakayı Muhsin'den önce çözmeye karar verir. Bunun sonucunda Ai ve Muhsin, herkesi şaşkınlığa uğratan bir rekabetin içine girer.

(FOX TV)

 

 

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