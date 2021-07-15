15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star'da Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen kanallar arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanal akşam sevilerek izlenen dizi Kazara Aşk'ın yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

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Ekranların sevilen kanallarından olan Star TV'de bugün saat 09.15'te Yüksek Sosyete dizisi ekrana verilirken hemen ardından Erkenci Kuş izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'deki yerini alıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı... 15 TEMMUZ 2021 PERŞEBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07.00 Mesut Yar ile Bugün 09.15 Yüksek Sosyete 10.30 Erkenci Kuş 13.30 Aramızda Kalsın 16.30 Güzel Köylü 18.40 Star Haber 20.00 Kazara Aşk star tvstar tv yayın akışı