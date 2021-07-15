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15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star'da

Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen kanallar arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanal akşam sevilerek izlenen dizi Kazara Aşk'ın yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanallarından olan Star TV'de bugün saat 09.15'te Yüksek Sosyete dizisi ekrana verilirken hemen ardından Erkenci Kuş izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'deki yerini alıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.15 Yüksek Sosyete

10.30 Erkenci Kuş

13.30 Aramızda Kalsın

16.30 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20.00 Kazara Aşk

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