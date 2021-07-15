15 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Derin Kuyu TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. 05:30'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 09:30'da Mim yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Derin Kuyu TRT 2 izleyicisini karşısına geçiyor. İşte 15 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 11:00'da Karalama Defteri ekranda olurken 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise saat 21:00'da Yabancı Sinema: Derin Kuyu TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 15 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışı...
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Bir Zamanlar
05:30 Anjelika Akbar İle Sesler
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Murat Boncuk'la Atölye
08:00 Eskici
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Mim
10:30 Belgesel: Para
11:00 Karalama Defteri
11:30 Bir Zamanlar
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema + Özel Bölüm
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Belgesel : Benim Şehrim Benim Ülkem ( My City My Country )
20:30 Yeryüzleri
20:45 Kısa Bir Ara
21:00 Yabancı Sinema: Derin Kuyu (Deep Well)
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler