15 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Derin Kuyu TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 11:00'da Karalama Defteri ekranda olurken 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise saat 21:00'da Yabancı Sinema: Derin Kuyu TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 15 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışı...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Bir Zamanlar

05:30 Anjelika Akbar İle Sesler

06:00 Sinema Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Murat Boncuk'la Atölye

08:00 Eskici

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Mim

10:30 Belgesel: Para

11:00 Karalama Defteri

11:30 Bir Zamanlar

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 İzler Suretler

18:45 Sinema + Özel Bölüm

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Belgesel : Benim Şehrim Benim Ülkem ( My City My Country )

20:30 Yeryüzleri

20:45 Kısa Bir Ara

21:00 Yabancı Sinema: Derin Kuyu (Deep Well)

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler