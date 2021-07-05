Türkiye'nin yaşadığı en uzun günlerden olan 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ üyelerince gerçekleştirilen darbe girişiminin izleri hala silinemedi. Binlerce insanımızın yaralandığı 15 Temmuz gecesinde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda o zorlu gece 15/07 Şafak Vakti ismiyle beyaz perdeye aktarıldı. Peki 15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir? Şafak Vakti 15 temmuz filmi oyuncuları kim? Vizyona ne zaman girecek? Nerede çekildi? İşte detaylar...

15/07 ŞAFAK VAKTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

15 / 07 Şafak Vaki filmi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanıyor. Film, milletin darbeci askerlere karşı ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

Vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

ŞAFAK VAKTİ 15 TEMMUZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstleniyor. Oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

ŞAFAK VAKTİ 15 TEMMUZ FİLMİ VİZYONA NE ZAMAN GİRECEK? NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film 15 Temmuz 2021 Perşembe günü vizyona girecek.

ŞAFAK VAKTİ 15 TEMMUZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

15 / 07 Şafak Vaki filminin hazırlıkları Kasım 2020'de başladı. Film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.