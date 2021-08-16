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16 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de yerli sinema Yok Artık 1 filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

16 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanıyor. 16:00'te Kardeşlerim ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 16 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi Temel

16:25 Kardeşlerim 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

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