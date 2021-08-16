16 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Küçük Yalanlar TV'de İlk Kez FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını canlı olarak ekrana veriyor. Akşam ise Küçük Yalanlar filmi Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının canlı bölümü yayınlanıyor. Akşam Küçük Yalanlar tv'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor... 16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Küçük Yalanlar Fox Tvyayın akışı