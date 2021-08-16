16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.45'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.45'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:25'te Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise nostaljik esintisiyle sizlere keyifli anlar yaşatacak Seksenler dizisi yayınlanıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:25 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)