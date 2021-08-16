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  3. 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de

16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.45'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 10.45'de Tozkoparan İskender ekranlarda olurken, 12:25'te Gönül Dağı ekranlara veriliyor. Akşam ise nostaljik esintisiyle sizlere keyifli anlar yaşatacak Seksenler dizisi yayınlanıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:25 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

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