16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Eskici ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 20.00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence, 21:00'da ise Yabancı Sinema: Seni Seviyorum Hedi (Hedi) TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Türkiye Atlası yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Bizim Resmimiz 05:30 İzler Suretler 05:50 Türkiye Atlası 06:00 Bir Oyundan Fazlası 06:30 Belgesel: Para 07:00 Eskici 07:30 Geziyorum 08:15 Fotoğraflar 08:30 Anadolu Arkeolojisi 09:00 Sinema + 09:50 Türkiye Atlası 10:00 Bizim Resmimiz 10:30 Sarayın Lezzetleri 11:00 Felsefe Söyleşileri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Kelimeler ve Şeyler 14:30 Koleksiyoner 15:00 Murat Boncuk'la Atölye 15:30 Kısa Bir Ara 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Geri Dönüşen Sanat 17:20 Berceste 17:30 Evliya Çelebi 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Para 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Anjelika Akbar İle Sesler 20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 21:00 Yabancı Sinema: Seni Seviyorum Hedi (Hedi) 22:45 Yeryüzleri 23:00 Mim 00:00 Hayat Sanat yayın akışıtrt2