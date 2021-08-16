12 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? 12 yaş ve üstü aşılama ne zaman başlayacak?Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının aklını karıştırdı! Fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor! 16 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlarıKız arkadaşıyla fotoğraf paylaşan Ebrar Karakurt sosyal medyayı salladı! Cinsel yönelimiyle eleştirilen milli voleybolcuya destek mesajları yağdı!Xiaomi'den dev özellik! 100 W'lık kablosuz şarj ünitesi tanıtıldı!15 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? 15 yaş ve üstü aşılama ne zaman başlayacak?ALES 2 geç başvuru nereden, nasıl yapılır 2021? ALES geç başvuru ücreti nereye yatırılacak, hangi bankaya?Ata Demirer kötü haberi duyurdu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı16 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Fenerbahçe zorlu deplasmanda hata yapmadı!16 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'deSon dakika | Sağlık Bakanlığından yeni kararlar: 15 yaş üstünün tamamı ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar aşı olabilecek
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Eskici ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 20.00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence, 21:00'da ise Yabancı Sinema: Seni Seviyorum Hedi (Hedi) TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Türkiye Atlası yayınlanıyor. Akşam ise  Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Bizim Resmimiz

05:30 İzler Suretler

05:50 Türkiye Atlası

06:00 Bir Oyundan Fazlası

06:30 Belgesel: Para

07:00 Eskici

07:30 Geziyorum

08:15 Fotoğraflar

08:30 Anadolu Arkeolojisi

09:00 Sinema +

09:50 Türkiye Atlası

10:00 Bizim Resmimiz

10:30 Sarayın Lezzetleri

11:00 Felsefe Söyleşileri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Kelimeler ve Şeyler

14:30 Koleksiyoner

15:00 Murat Boncuk'la Atölye

15:30 Kısa Bir Ara

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Geri Dönüşen Sanat

17:20 Berceste

17:30 Evliya Çelebi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Anjelika Akbar İle Sesler

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yabancı Sinema: Seni Seviyorum Hedi (Hedi)

22:45 Yeryüzleri

23:00 Mim

00:00 Hayat Sanat 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT