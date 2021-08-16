16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Eskici ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 20.00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence, 21:00'da ise Yabancı Sinema: Seni Seviyorum Hedi (Hedi) TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Türkiye Atlası yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Bizim Resmimiz
05:30 İzler Suretler
05:50 Türkiye Atlası
06:00 Bir Oyundan Fazlası
06:30 Belgesel: Para
07:00 Eskici
07:30 Geziyorum
08:15 Fotoğraflar
08:30 Anadolu Arkeolojisi
09:00 Sinema +
09:50 Türkiye Atlası
10:00 Bizim Resmimiz
10:30 Sarayın Lezzetleri
11:00 Felsefe Söyleşileri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Kelimeler ve Şeyler
14:30 Koleksiyoner
15:00 Murat Boncuk'la Atölye
15:30 Kısa Bir Ara
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Geri Dönüşen Sanat
17:20 Berceste
17:30 Evliya Çelebi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Anjelika Akbar İle Sesler
20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00 Yabancı Sinema: Seni Seviyorum Hedi (Hedi)
22:45 Yeryüzleri
23:00 Mim
00:00 Hayat Sanat