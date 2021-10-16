16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz Final bölümüyle FOX TV'de
Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Son Yaz final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Evlilik Hakkında Her Şey yayınlanırken hemen ardından Kanunsuz topraklar ekrana geliyor. Akşam ise heyecanla beklenen Son Yaz final bölümüyle kanalda yer alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yalancılar ve Mumları
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz (final)