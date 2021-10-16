16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz Final bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Evlilik Hakkında Her Şey yayınlanırken hemen ardından Kanunsuz topraklar ekrana geliyor. Akşam ise heyecanla beklenen Son Yaz final bölümüyle kanalda yer alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yalancılar ve Mumları

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz (final)