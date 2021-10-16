Son dakika | Bakan Muş," Türkiye büyüyecek" diyerek duyurdu: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler STAR'daODA TV'de Serdar Cebe depremi! Görevi bıraktı, yeni kurumu belli oldu16 Ekim 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de16 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'deBeklenen haber geldi! Devlet Personel Başkanlığı ilanları yayımladı! Çok sayıda kamu kurumu memur alımı yapacakOp. Dr. Melih Gündüz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Uzmanlıkları ne?İntegral ne demek, TDK'ya göre İntegral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Angela Merkel son kez Türkiye'ye gelecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme yapacak16 Ekim 2021 Cumartesi günün spor manşetleri | Gazete spor sayfaları | İşte dört büyüklerden son gelişmeler
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz Final bölümüyle FOX TV'de

16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz Final bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Son Yaz final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz Final bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Evlilik Hakkında Her Şey yayınlanırken hemen ardından Kanunsuz topraklar ekrana geliyor. Akşam ise heyecanla beklenen Son Yaz final bölümüyle kanalda yer alıyor. İşte  16 Ekim 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yalancılar ve Mumları

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz (final)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT