16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler STAR'da
Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Çizgi Film Kuşağı ile güne başlayan kanalda akşam Organize İşler izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Demet Tiyatro ekranlarda yer alırken hemen ardından Ayrıcalıklı Rotalar izleyicinin karşısına çıkıyor. Akşam ise Organize İşler Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
16 EKİM 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler