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16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler STAR'da

Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Çizgi Film Kuşağı ile güne başlayan kanalda akşam Organize İşler izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler STAR'da

Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Demet Tiyatro ekranlarda yer alırken hemen ardından  Ayrıcalıklı Rotalar izleyicinin karşısına çıkıyor. Akşam ise Organize İşler Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

 

16 EKİM 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler

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