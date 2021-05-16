16 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster ATV'de
16 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı var. Akşam kuşağında ise sevilen program Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...
16 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV ekranlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00'da "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı ekranlarda olacak. 12.20'de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yayınlanacak. 20.00'da ise yıllardır ilgi ile takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...
ATV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
07:30 ATV' de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu
11:30 Dizi TV
12:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
(ATV)