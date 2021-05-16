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16 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

16 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı var. Akşam kuşağında ise sevilen program Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...

16 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

16 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV ekranlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00'da "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı ekranlarda olacak. 12.20'de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yayınlanacak. 20.00'da ise yıllardır ilgi ile takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'de...

ATV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

07:30 ATV' de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu

11:30 Dizi TV

12:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

(ATV)

 

 

 

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