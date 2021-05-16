16 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı | Nasipse Olur Show TV'de
16 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı araştırılıyor. Show TV'de gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" programı var. Akşam kuşağında ise Nasipse Olur Show TV'de yayınlanacak.
16 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar var? 10.00'da "Pazar Sürprizi" programı yayınlanacak. Hemen ardından 13.00'da "Bir Şansım Olsa" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde ise Bülent Öztürk ve Algı Eke'nin yer aldığı 2020 yapımlı film Nasipse Olur Show TV'de...
SHOW TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
02:15 Cebimdeki Yabancı
03:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tatlı Dillim
16:15 Şaşkın Damat
18:45 Show Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU
Günfer'in babası kanserden hayatını kaybeder. Ani ölümün şokunu atlatamayan Günfer'in başına bu kez de amcasının kumar borçları dert açar. Borçlar yüzünden babadan kalma ekmek fırınını mafya basar. Yaşadıklarından ötürü zor durumda olan Günfer'e bir darbe de evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'dan gelir. Yaşar'ın Günfer'i aldatır.