16 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı | Nasipse Olur Show TV'de

16 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar var? 10.00'da "Pazar Sürprizi" programı yayınlanacak. Hemen ardından 13.00'da "Bir Şansım Olsa" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde ise Bülent Öztürk ve Algı Eke'nin yer aldığı 2020 yapımlı film Nasipse Olur Show TV'de...

SHOW TV 16 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

02:15 Cebimdeki Yabancı

03:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tatlı Dillim

16:15 Şaşkın Damat

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Günfer'in babası kanserden hayatını kaybeder. Ani ölümün şokunu atlatamayan Günfer'in başına bu kez de amcasının kumar borçları dert açar. Borçlar yüzünden babadan kalma ekmek fırınını mafya basar. Yaşadıklarından ötürü zor durumda olan Günfer'e bir darbe de evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'dan gelir. Yaşar'ın Günfer'i aldatır.