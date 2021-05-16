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16 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı| Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

16 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı araştırılıyor. TV8 ekranlarında gündüz kuşağında "Süper 1 Takım" programı var. Akşam kuşağında ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

16 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı| Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

16 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de 09.45'te yeni bölümüyle "10 Yaş Genç" programı var. Hemen ardından 10:30'da "Süper 1 Takım" programı ekranlarda olacak. Akşam 20.00'da ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

16 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8 de

TV8 16 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:00 Salur Kazan (Yerli Sinema)

13:15 Kırmızı Oda

16:30 Sinema

20:00 Survivor 2021 Yeni Bölüm

 

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