16 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı| Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
16 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı araştırılıyor. TV8 ekranlarında gündüz kuşağında "Süper 1 Takım" programı var. Akşam kuşağında ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
16 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de 09.45'te yeni bölümüyle "10 Yaş Genç" programı var. Hemen ardından 10:30'da "Süper 1 Takım" programı ekranlarda olacak. Akşam 20.00'da ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
TV8 16 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Salur Kazan (Yerli Sinema)
13:15 Kırmızı Oda
16:30 Sinema
20:00 Survivor 2021 Yeni Bölüm