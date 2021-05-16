16 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı| Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

16 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de 09.45'te yeni bölümüyle "10 Yaş Genç" programı var. Hemen ardından 10:30'da "Süper 1 Takım" programı ekranlarda olacak. Akşam 20.00'da ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

TV8 16 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:00 Salur Kazan (Yerli Sinema)

13:15 Kırmızı Oda

16:30 Sinema

20:00 Survivor 2021 Yeni Bölüm