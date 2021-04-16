16 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Son Yaz" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...
16 Nisan 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...
FOX TV 16 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir. Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim’i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın’ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün’ün içindeki şüphe artar. Kaan, Yağmur ve Akgün’ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur’a yakınlaşmaya çalışır. Kaan’ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan’ın yanında alır.
Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim’in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür. Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün’ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün’ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler. Akgün’ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın’ın Halil Sadi’yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk’a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.
(KAYNAK: FOX TV)