16 Nisan 2021 Cuma yayın Show TV Yayın Akışı |Ramo final bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 16 Nisan 2021 Cuma yayın gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Ramo" yayınlanacak.
16 Nisan 2021 Cuma yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Ramo" final bölümüyle ekranlara veda edecek. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 16 Nisan 2021 Cuma yayın Show TV yayın akışı...
SHOW TV 16 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
RAMO DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Ramo'nun ekrana gelen son bölümünde ortadan kaybolan Ramo'yu bulmak için Sibel ve tüm aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, takip ettiği izler sonucunda ayrı mekanlara baskın düzenlediler. Gittiği yerde tuzağa düşen Doğu, Şerif'in eline düştü. Heyecanın bir an olsun hız kesmediği bölümün final sahnesinde yaşanan büyük patlama nefesleri kesti.
Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Serdengeçtilerin lideri olduğu ortaya çıkan Ramo, Şerif tarafından alıkonuldu. Ramo'nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine Sibel ve bütün aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi. Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, baskın için gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.
(KAYNAK: SHOW TV)