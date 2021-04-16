16 Nisan 2021 Cuma yayın Show TV Yayın Akışı |Ramo final bölümüyle Show'da

16 Nisan 2021 Cuma yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Ramo" final bölümüyle ekranlara veda edecek. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 16 Nisan 2021 Cuma yayın Show TV yayın akışı...

SHOW TV 16 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

RAMO DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo'nun ekrana gelen son bölümünde ortadan kaybolan Ramo'yu bulmak için Sibel ve tüm aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, takip ettiği izler sonucunda ayrı mekanlara baskın düzenlediler. Gittiği yerde tuzağa düşen Doğu, Şerif'in eline düştü. Heyecanın bir an olsun hız kesmediği bölümün final sahnesinde yaşanan büyük patlama nefesleri kesti.

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Serdengeçtilerin lideri olduğu ortaya çıkan Ramo, Şerif tarafından alıkonuldu. Ramo'nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine Sibel ve bütün aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi. Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, baskın için gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.

(KAYNAK: SHOW TV)