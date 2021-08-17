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17 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı| Yabancı Sinema Belleville Polisi TV'de ilk ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam ise yabancı sinema Belleville Polisi TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 10 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı...

17 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı| Yabancı Sinema Belleville Polisi TV'de ilk ATV'de !

TV'de 10 Ağustos 2021 Salı tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema İlk Aşk ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de Belleville Polisi TV'de ilk kez ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

17 AĞUSTOS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İlk Aşk

16:10 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Belleville Polisi

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